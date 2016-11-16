Михаил Гершкович: Чувствуется, что у сборной проблемы в атакующих действиях еще есть

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович поделился мнением об игре сборной России в матче с командой Румынии.

- Что касается вчерашней игры, то значительно лучше, чем с Катаром, провела сборная матч по самоотдаче. Чувствуется, что проблемы в атакующих действиях еще есть, но вот второй тайм произвел более или менее приличное впечатление, наши атакующие действия приняли осмысленность, создали несколько моментов, ну и, к счастью, забили. Остался запал такой эмоциональный, в следующий год сборная входит на хорошей ноте с точки зрения эмоций, - передает слова Гершковича «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Румынии со счетом 1:0.