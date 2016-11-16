Форвард сборной Италии: Немцы подбирают под нашу команду особенный план, они просто боятся итальянцев
Форвард сборной Италии Эдер прокомментировал итог товарищеского матча с командой Германии, который завершился со счетом 0:0.
«Такие встречи всегда даются непросто. Это моя третья игра против сборной Германии за последние два года, но могу сказать точно, что эта команда доставила сборной Италии достаточно проблем. Они всегда стараются подобрать особенный план под игру с нашей командой. Может, потому что они просто боятся нас», – цитирует игрока Football Italia.
Матч
Состав
Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Дармиан, Ругани, Заппакоста, Бонуччи, Романьоли (Астори, 46), Де Росси, Пароло, Белотти (Сансоне, 87), Эдер (Бернардески, 68), Иммобиле (Дзадза, 88)
Германия: Лено, Хёведес, Мустафи, Хуммельс (Та, 46), Герхардт, Вайгль (Гётце, 71), Гюндоган, Киммих, Горецка (Гнабри, 61), Руди, Мюллер (Волланд, 60)
Предупреждения:
Судья:
Артур Диаш Соареш (Португалия)
Место и дата
15 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция