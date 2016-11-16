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Борис Игнатьев: Сборной удалось реабилитироваться за матч с Катаром

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру национальной команды в матче с румынами.

- Победа – это всегда приятно, как бы там ни было. Сборная России старалась реабилитироваться и делала все возможное, чтобы выглядеть предпочтительней, нежели в матче со сборной Катара. Команде это удалось! Важно отметить, что игру сборной усилили выходы Дмитрия Полоза, Александра Ерохина и Магомеда Оздоева. Я увидел набор футболистов, жаждущих проявить себя, но пока на сегодняшний день, что логично, той команды, которая нам необходима, мы не увидели. Некоторые футболисты, наверное, и вовсе еще не чувствуют себя игроками сборной России, но видно, что очень хотят, - передает слова Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, что во вторник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Румынии со счетом 1:0.

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