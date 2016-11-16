Бой Ковалева с Уордом прокомментирует Владимир Гендлин
Заместитель директора Дирекции спортивного вещания Первого канала Роман Петухов заявил, что бой между россиянином Сергеем Ковалевым и представителем США Андре Уордом прокомментирует известный российский журналист Владимир Гендлин.
«Комментировать бой будет Владимир Гендлин», – цитирует Петухова ТАСС.
Напомним, поединок между 33-летним Ковалевым, который является чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в полутяжелом весе, и 32-летним американцем Андре Уордом состоится 19 ноября (в России – 20-го).
Ранее сообщалось, что ориентировочное начало эфира запланировано на 06:00 утра по московскому времени.
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