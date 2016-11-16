Бой Ковалева с Уордом прокомментирует Владимир Гендлин

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Первый канал покажет бой Ковалева и Уорда в прямом эфире Первый канал проведет прямую трансляцию поединка между россиянином Сергеем Ковалёвым и представителем США Андре Уордом. Об этом сообщается на странице российского боксера в социальной сети «ВКонтакте».

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