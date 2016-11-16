Валерий Брагин: Соперник превзошел нас в свежести
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями от пятого матча традиционной выставочной Суперсерии.
- Соперник превзошел нас в свежести. Вчерашний матч закончился поздно вечером, а рано утром уже отправились в дорогу. Ребята бились, старались, но сил переломить матч у нас не хватило. Впереди еще одна игра, надо постараться победить, а потом уже будем делать выводы, - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.
Напомним, что молодежная сборная России (U-20) проиграла в пятом матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступила сборную юниорской лиге Квебека со счетом 0:4.
После этой игры россияне уступают в серии со счетом 2:3. В заключительном матче сборная России вновь сыграет с юниорской лигой Квебека. Матч состоится 18 ноября и тоже начнется в 03:00 по Москве.
Матч
Россия (U-20) - Юниорская Лига Квебека - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы:
Готье (Дюбуа, Фортэн), 35:52 (0:1). Руа Н. (Дюбуа, Готье), 38:42 (0:2 - бол.). Шабо (Жирар, Фортэн), 45:22 (0:3). Готье (Мелоше, Достье), 58:43 (0:4).
Место и дата
16 ноября 03:00, , Онлайн-трансляция