Валерий Брагин: Соперник превзошел нас в свежести

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями от пятого матча традиционной выставочной Суперсерии.

- Соперник превзошел нас в свежести. Вчерашний матч закончился поздно вечером, а рано утром уже отправились в дорогу. Ребята бились, старались, но сил переломить матч у нас не хватило. Впереди еще одна игра, надо постараться победить, а потом уже будем делать выводы, - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Напомним, что молодежная сборная России (U-20) проиграла в пятом матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступила сборную юниорской лиге Квебека со счетом 0:4.

После этой игры россияне уступают в серии со счетом 2:3. В заключительном матче сборная России вновь сыграет с юниорской лигой Квебека. Матч состоится 18 ноября и тоже начнется в 03:00 по Москве.