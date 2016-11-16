Александр Волков: Пусть суперсерию уже не выиграть, но мы все получили большой опыт

Нападающий молодежной сборной России Александр Волков поделился впечатлениями от пятого матча традиционной выставочной Суперсерии.

- Полтора периода шла равная игра, обе команды создавали моменты, но во второй половине мы начали ошибаться и были наказаны за это. Наверное, сказалась усталость. Но надо находить в себе резервы, ведь послезавтра будет последний шанс что-то доказать тренерскому штабу. Пусть суперсерию уже не выиграть, но мы все получили большой опыт. Стиль игры канадцев отличается от нашего.

Почему победитель турнира определился уже после пятого матча? Какую-то конкретную причину выделить сложно. Всего понемножку: некоторое время потратили на адаптацию к маленьким площадкам, на акклиматизацию. Ну и чему точно стоит поучиться у канадцев, так это реализации моментов. Постараемся исправиться уже к следующей игре, чтобы закончить серию на мажорной ноте и с равным количеством побед, - передает слова Волкова официальный сайт ФХР.

Напомним, что молодежная сборная России (U-20) проиграла в пятом матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступила сборную юниорской лиге Квебека со счетом 0:4.

После этой игры россияне уступают в серии со счетом 2:3. В заключительном матче сборная России вновь сыграет с юниорской лигой Квебека. Матч состоится 18 ноября и тоже начнется в 03:00 по Москве.