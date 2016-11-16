Алексей Анисимов: Мы еще вчера послали момент с шайбой Копейкина в IIHF

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал ситуацию с незасчитанной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и московским «Динамо».

- В IIHF мы еще вчера послали этот момент, это нормальная практика. У нас правила игры в хоккей составлены на основании правил IIHF, поэтому иногда мы общаемся с международной федерацией по таким моментам. Я также это делаю с другими лигами, они нам также спрашивают про спорные моменты, - цитирует Анисимова ТАСС.



Напомним, что во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» - «Динамо» Мск при счете 3:3 арбитры встречи отменили взятие ворот столичной команды после броска форварда подмосковной команды Алексея Копейкина.

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Добавим, что игра завершилась победой московского «Динамо» по буллитам со счетом 4:3.