Алексей Анисимов: Мы еще вчера послали момент с шайбой Копейкина в IIHF
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал ситуацию с незасчитанной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и московским «Динамо».
- В IIHF мы еще
вчера послали этот момент, это нормальная
практика. У нас правила игры в хоккей
составлены на основании правил IIHF,
поэтому иногда мы общаемся с международной
федерацией по таким моментам. Я также
это делаю с другими лигами, они нам также
спрашивают про спорные моменты, - цитирует Анисимова ТАСС.
Напомним, что во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» - «Динамо» Мск при счете 3:3 арбитры встречи отменили взятие ворот столичной команды после броска форварда подмосковной команды Алексея Копейкина.
Добавим, что игра завершилась победой московского «Динамо» по буллитам со счетом 4:3.