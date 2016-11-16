Экс-игрок сборной Уэльса: Карьера Роналду подходит к концу, Бэйл станет лидером «Реала»

Бывший голкипер сборной Уэльса Невилл Саутолл высказался об игре валлийского полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, отметив, что в скором времени его соотечественник станет лидером испанского клуба.



«Гарет вернется в чемпионат Англии, как только почувствует, что его испанское путешествие подошло к концу. Возможно, это случится позже, когда он станет немного взрослее.

Будет ли Бэйл выступать на высоком уровне еще шесть лет? Неизвестно. Он чем-то напоминает мне историю Дэвида Бэкхэма. Конечно, только Гарет вправе выбирать, в каком клубе находиться. К тому же, не стоит забывать о планах у руководства «Реала», но очевидно, что карьера Роналду подходит к концу и Бэйл станет лидером команды.

Интересно посмотреть, как сложится карьера Гарета, ведь травмы никто не отменял, но на данный момент он только прогрессирует», – цитирует Невилла Goal.

Напомним, Бэйл перешел в мадридский клуб в 2013 году из «Тоттенхэма» за 101 млн евро. За это время футболист выиграл вместе с командой Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), Суперкубок УЕФА (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014), а также Кубок Испании (2013/14).

Портал Transfermarkt.de оценивает валлийца в 90 млн евро, а его нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2022 года.



