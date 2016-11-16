Владимир Крикунов: Для СКА нормально забивать по столько шайб

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с питерским СКА.

- Мы не боимся СКА из-за того, что они обыгрывает команды с колоссальным преимуществом. Сегодня они обыграли «Барыс» 9:0, но я думаю, это соперник просто уже готовился к Череповцу, для них это более важная игра. Для СКА нормально забивать по столько шайб. Даже если обороняться во всю мощь, они десятку накидают. У них ведь и команда из одних лидеров, - цитирует Крикунова «Чемпионат».

Напомним, встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и СКА состоится 17 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.