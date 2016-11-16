«Челси» продаст в январе трех футболистов ради покупки полузащитника «Интера»

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте заинтересован в услугах полузащитника миланского «Интера» Жоффрея Кондогбиа.



Как сообщает Goal, английский клуб планирует осуществить сделку в январе 2017 года. Отмечается, что прежде чем приступить к переговорам по трансферу Кондогбиа, «синие» продадут сразу трех футболистов: Сеска Фабрегакса, Оби Микела и Бранислава Ивановича. На вырученные деньги клуб и планирует осуществить покупку игрока сборной Франции.

Напомним, Кондигбиа перешел в «Интер» летом 2015 года из «Монако» за 31 млн евро. Всего за клуб из Серии А футболист провел 35 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с миланским клубом рассчитан до 2020 года.



