Михаил Науменков: Электроником никто не называет

Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков поделился эмоциями от шайбу, заброшенной в собственные ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».

- Я всегда хочу забить, не только в матче с «Автомобилистом». Но, конечно, и хотелось реабилитироваться за эпизод в Ярославле. Что там случилось? Все бывает в хоккее, особо комментировать не хочется. Конечно, нервничал после этого. Но, слава богу, команда поддержала, ребята сказали просто забыть, а Электроником никто не называет. На 100% забыть такое невозможно, где-то подобное появляется, я смотрю этот момент и не могу поверить, что это я такое сделал. Но надо просто идти дальше, работать, вот и все, - цитирует Науменкова «Р-Спорт».

Напомним, что в матче с ярославским клубом защитник московских армейцев при счете 1:0 в пользу красно-синих застал врасплох Илью Сорокина броском по своим воротам. Шайба стала переломной в матче, который в итоге завершился победой «Локомотива» со счетом 3:1.