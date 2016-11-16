Саша «Scarlett» Хостин попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая богатая киберспортсменка
Канадская киберспортсменка Саша «Scarlett» Хостин попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая богатая киберспортсменка.
За всю карьеру в StarCraft II Саша заработала 144 414 долларов. Таким образом, она обогнала на 20 000 долларов предыдущий рекорд Катерины «Mystick» Ганн.
На данный момент 22-летняя спортсменка выступает за команду Team Expert. Девушка приняла участие в 91 турнире и в 18 из них стала победительницей.
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