Воспитанник киевского «Динамо» Лисовой принял российское гражданство
Форвард молодежной команды киевского «Динамо» Даниил Лисовой принял российское гражданство.
Эта информация появилась на официальном сайте федерации футбола Украины, поскольку в графе гражданство у игрока стоит «Россия». Это означает, что нападающий может выступать за команды РФ.
Ранее сообщалось, что питерский «Зенит» договорился о переходе воспитанника «Динамо», который получил российское подданство.
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