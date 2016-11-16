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Воспитанник киевского «Динамо» Лисовой принял российское гражданство

Источник:  Федерация футбола УкраиныКомментарии

Форвард молодежной команды киевского «Динамо» Даниил Лисовой принял российское гражданство. 

Эта информация появилась на официальном сайте федерации футбола Украины, поскольку в графе гражданство у игрока стоит «Россия». Это означает, что нападающий может выступать за команды РФ.

Ранее сообщалось, что питерский «Зенит» договорился о переходе воспитанника «Динамо», который получил российское подданство. 


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