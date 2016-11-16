Анатолий Бышовец: Радует, что у футболистов сборной появилась ответственность перед болельщиками

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с командой Румынии.

- Победа над Румынией очень кстати для сборной России. Ребята проявили характер. Команда выглядела более мобильно, чем в игре с Катаром, и оставила хорошее впечатление. Есть незавершённость в атаке, но отсутствовали главные форварды. В обороне у нашей сборной пока много проблем, которые тренерский штаб должен будет решить.



Станислав Черчесов просмотрел очень много игроков и проделал большую работу. Это даже хорошо, что сборная играла почти без игроков ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара», за редким исключением. У тренерского штаба на сегодняшний день достаточно информации о футболистах, которые выступали в последних двух матчах. Пока оценивать их выступление преждевременно, ведь многое у ребят не получалось. Что касается вчерашней игры, то мне многие понравились. Радует, что у футболистов сборной России появилась ответственность перед болельщиками, ответственность за результат, - передает слова Бышовца «Чемпионат».

Напомним, что во вторник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Румынии со счетом 1:0.