Анатолий Бышовец: Радует, что у футболистов сборной появилась ответственность перед болельщиками
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с командой Румынии.
- Победа над
Румынией очень кстати для сборной
России. Ребята проявили характер. Команда
выглядела более мобильно, чем в игре с
Катаром, и оставила хорошее впечатление.
Есть незавершённость в атаке, но
отсутствовали главные форварды. В
обороне у нашей сборной пока много
проблем, которые тренерский штаб должен
будет решить.
Станислав Черчесов просмотрел очень много игроков и проделал большую работу. Это даже хорошо, что сборная играла почти без игроков ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара», за редким исключением. У тренерского штаба на сегодняшний день достаточно информации о футболистах, которые выступали в последних двух матчах. Пока оценивать их выступление преждевременно, ведь многое у ребят не получалось. Что касается вчерашней игры, то мне многие понравились. Радует, что у футболистов сборной России появилась ответственность перед болельщиками, ответственность за результат, - передает слова Бышовца «Чемпионат».
Напомним, что во вторник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Румынии со счетом 1:0.