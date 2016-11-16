Наставник сборной Норвегии Хегмо ушел в отставку

Как сообщает пресс-служба федерации футбола Норвегии, наставник национальной сборной Пер-Матиас Хегмо принял решение уйти в отставку.



Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также сообщается, что наставник был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов сборной Норвегии в отборочной кампании к ЧМ-2018.



Напомним, в группе С сборная Норвегии три матча и выиграли один, расположившись на предпоследнем месте. Федерация футбола страны обязалась выплатить 56-летнему тренеру компенсацию за расторжение контракта, который подходил к концу в декабре 2017 года.