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ФОТО ДНЯ: Новый кабинет Мутко

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ФОТО ДНЯ: Новый кабинет Мутко

Правильный ребрендинг: на кабинете Виталия Мутко табличка с новым текстом

Назначения назначениями, приказы приказами, но всегда важна и надпись на двери. Виталий Мутко сменил кресло в министерстве на должность вице-премьера, о чём свидетельствует латунная табличка у его приёмной. Впрочем, поправимся. В эпоху импортозамещения актуальнее надпись не «вице-премьер», а именно так: «Заместитель Председателя Правительства». В любом случае чем не повод ещё раз поздравить Виталия Леонтьевича?

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