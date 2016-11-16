ФОТО ДНЯ: Новый кабинет Мутко
Правильный ребрендинг: на кабинете Виталия Мутко табличка с новым текстом
Назначения назначениями, приказы приказами, но всегда важна и надпись на двери. Виталий Мутко сменил кресло в министерстве на должность вице-премьера, о чём свидетельствует латунная табличка у его приёмной. Впрочем, поправимся. В эпоху импортозамещения актуальнее надпись не «вице-премьер», а именно так: «Заместитель Председателя Правительства». В любом случае чем не повод ещё раз поздравить Виталия Леонтьевича?
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