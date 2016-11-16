ФОТО ДНЯ: Новый кабинет Мутко

Александр Бубнов: Уверен, что нынешняя сборная России при Гвардиоле играла бы лучше с этими же игроками

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что Станислава Черчесова нельзя рассматривать как однозначно верное решение при выборе главного тренера для сборной России.