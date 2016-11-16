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Видео: Монсон продекламировал стихи Улюкаева

Источник:  Лента.РуКомментарии

Известный боец смешанного стиля Джефф Монсон продекламировал стихи экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Лента.ру.

«А Улюкаев-то поэт. Читаю стихи министра про условности (хотя срок грозит реальный)», – такую подпись под роликом сделал Монсон.


Напомним, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По версии следствия, чиновник потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

В тот же день Улюкаев был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен президентом России Владимиром Путиным с должности главы Минэкономразвития.


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