Сергей Ковалев: Желаю Хабибу скорейшего боя за титул чемпиона мира UFC (фото)

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.



Напомним, боец смешанного стиля из Махачкалы оказался сильнее представителя США Майкла Джонсона, проведя в 3-м раунде болевой прием на руку.

«Поздравляю Хабиба с красивой и уверенной победой! Желаю скорейшего боя за титул чемпиона мира UFC!», – написал Ковалев на своей странице в Instagram, выложив следующее фото: