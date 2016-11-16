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Сергей Ковалев: Желаю Хабибу скорейшего боя за титул чемпиона мира UFC (фото)

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.

Напомним, боец смешанного стиля из Махачкалы оказался сильнее представителя США Майкла Джонсона, проведя в 3-м раунде болевой прием на руку. 

«Поздравляю Хабиба с красивой и уверенной победой! Желаю скорейшего боя за титул чемпиона мира UFC!», – написал Ковалев на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

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