Нападающий Макаров вернулся в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» подписал до конца сезона контракт с нападающим Дмитрием Макаровым, сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний форвард является воспитанником уфимского хоккея. Он выступал за «Салават» с 2005 по 2007 и с 2013 по 2016 годы.

После завершения прошлого чемпионата Макаров перешел в «Нефтехимик». В 23 матчах в составе нижнекамцев он набрал 8 (1+7) очков. На этой неделе контракт с командой из Татарстана был расторгнут.



