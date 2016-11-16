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Тренер: На канадских турнирах сборная по керлингу на колясках опробует новые схемы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортсмены сборной команды России по керлингу на колясках в ближайшее время примут участие в двух престижных международных соревнованиях, которые пройдут в канадских городах Ричмонд и Оттава. 

Турниры пройдут  с 16 по 20 ноября в Ричмонде и с 25 по 27 ноября (в Отаве).

Старший тренер сборной команды России по керлингу на колясках Антон Батугин рассказал, что отечественные спортсмены уже не впервые принимают участие в аналогичных турнирах:

«Мы будем выступать в Канаде уже в третий раз подряд, - отметил тренер команды. - Два года назад мы выиграли оба турнира, а в 2015 году заняли второе место в Ричмонде (это пригород Ванкувера) и третье - в Оттаве. Это очень крупные и важные в плане подготовки к ответственным соревнованиям турниры - потому что большинство команд представляют национальные сборные Канады и команды различных провинций страны. А в Северной Америке исповедуют немного другой, чем в Европе, керлинг, там несколько иной рисунок игры, и для нас очень важно попрактиковаться в матчах с такими соперниками».

Отметим, что участниками турнира в Ричмонде - Х Canada Open - будут десять команд, половина из которых представляют из России, Швейцарии и Кореи (из этой страны прибыли сразу три команды). А сборная Канада выставит два боевых состава.

Тренер отметил, что на предстоящих соревнованиях, в отсутствии лидера команды скипа Андрея Смирнова, будут варьироваться различные тактические варианты.

«Пока у нас есть такая возможность в подготовительном периоде, мы попробуем немного другие игровые схемы, - заявил Батугин. - Нам надо же как-то вводить новых игроков и готовить тактические сюрпризы для наших основных соперников. И, конечно же, будем стремиться повторить победные результаты 2014 года».

«И оба турнира к тому же очень важны для нас и в плане набора очков для укрепления позиций в международном рейтинге, - продолжил специалист. - И нельзя не отметить, что они несут в себе высокий социальный статус - на соревнования приходит много волонтеров, журналистов, зрителей». 

Сборная России:

- Константин Курохтин (скип, город Москва),

- Марат Романов (Челябинская область),

- Оксана Слесаренко (Свердловская область),

- Дарья Щукина (Челябинская область).

- Александр Шевченко (город Москва).


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