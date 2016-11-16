Александр Халифман: Карлсен в середине партий Карякина переигрывает. Это плохой знак

Экс-чемпион мира Александр Халифман отдает должное упорству Сергея Карякина и считает, что Магнус Карлсен пока не в лучшей форме.

- В третьей и четвертой партиях матча на первенство мира была изнурительная борьба, и в обоих Сергей Карякин был на грани поражения, но упорной защитой сумел свести обе партии вничью.

- Партии прошли по одному сценарию – Сергей проявил себя отличным защитником, но, мягко говоря, очевидно, что-то пошло не так: в обоих партиях Карякин прошел через поражение. Карлсен в середине партий Карякина переигрывает. Это плохой знак. Сергей – молодец – проявил упорство, свои лучшие качества. Но если б чемпион находился в лучшей форме, то никакое бы упорство не помогло. Видимо, что-то в консерватории нужно менять.