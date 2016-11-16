Райан Тулсон: В игре «Баварии» после матча с «Зенитом» в Петербурге много изменилось

Защитник «Зенита» Райан Тулсон поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Кубка Европы против «Баварии».

- «Бавария» - хорошая команда. Я думаю, в их игре многое изменилось после нашего матча в Петербурге. Они одержали три победы подряд и вышли в лидеры нашей группы. Домашняя игра - большой плюс для них. Я думаю, будет упорный матч для обеих команд, - приводит слова Тулсона официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 16 ноября в Мюнхене и начнется в 22:00.

В первом матче, который прошел 12 октября в Петербурге, победу одержал петербургский клуб со счетом 80:77.

Подопечные Василия Карасева с двумя победами и поражениями идут на четвертом месте в группе С. Немцы лидируют, имея в активе три победы в четырех играх.