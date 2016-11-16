Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 1 ОТВашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль3 : 4 ОТФлорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Терек» нашел замену Семенову в «Амкаре»

Источник:  «Известия»Комментарии

27-летний защитник пермского «Амкара» Николай Зайцев может сменить клубную прописку в январе 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в грозненском клубе.

«Терек» уже достаточно давно присматривается к Зайцеву. Грозненцы рассчитывают укрепить этим футболистом центр обороны, так как к другому защитнику команды, Андрею Семенову, постоянно возникает интерес со стороны команд РФПЛ. Серьезным плюсом Зайцева является российский паспорт – в условиях действующего лимита на легионеров это очень важный фактор. В «Тереке» в этом сезоне всерьез рассчитывают на попадание команды в еврокубки, и им необходимо усиление, в том числе в оборонительной линии», – рассказал источник.

Напомним, Зайцев выступает за «Амкар» с 2015 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на клубном уровне 14 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА сделал официальное предложение по трансферу 19-летнего нападающего из НигерииКак сообщает Owngoalnigeria.com, московский ЦСКА планирует укрепить атакующую линию в январе 2017 года.«Челси» продаст в январе трех футболистов ради покупки полузащитника «Интера»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте заинтересован в услугах полузащитника миланского «Интера» Жоффрея Кондогбиа.В ЦСКА недовольны игрой Ионова, клуб не станет выкупать футболиста у «Динамо»Как сообщают «Известия», в московском ЦСКА не планируют выкупать полузащитника Алексея Ионова, права на которого принадлежат столичному «Динамо».Олег Иванов: Я заинтересован в том, чтобы остаться в «Тереке»Грозненский «Терек» начал переговоры о продлении контракта с одним из лидеров клуба Олегом Ивановым.«Тоттенхэм» готов воспользоваться интересом «Ливерпуля» к АзмунуРуководство «Тоттенхэма» планирует приобрести форварда «Ливерпуля» и сборной Англии Дани Старриджа. Об этом сообщает Bleacher Report.Виллаш-Боаш намерен приобрести в «Шанхай СИПГ» Джона ТерриКапитан «Челси» Джон Терри может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Daily Mirror.«Ливерпуль» продолжает следить за Азмуном и планирует приобрести его в январеТренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Liverpool Echo.Андрей Семенов: Сборная России не могла сегодня не выигратьЗащитник сборной России Андрей Семенов сказал после победы над сборной Румынии, что национальная команда должна была побеждать соперника.Александр Селихов: Если Плетикоса станет тренером вратарей в «Спартаке», то я перешел бы в эту командуГолкипер пермского «Амкара» Александр Селихов в интервью программе «Культ тура» рассказал, при каких условиях готов покинуть свою команду.Хави: Коутиньо играет у одного из умнейших тренеров Европы, он легко вписался бы в схему «Барселоны»Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес выразил мнение, что полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо легко впишется в игру каталонской команды. По его словам, игрок сборной Бразилии играетРафаэль Варан: Нет никаких причин для ухода из «Реала»Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан поведал о своих планах на будущее, отметив, что не собирается менять клубную прописку.В «Челси» планируют вернуть ЛэмпардаБывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард может вернуться в лондонский клуб. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.Коло Туре: Яя должен уйти в такую команду, которая будет в нем нуждатьсяЗащитник шотландского «Селтика» Коло Туре выразил мнение, что полузащитнику «Манчестер Сити» Яя Туре, который является его братом, следует сменить клубную прописку.Рашид Рахимов: Сейчас в сборной России можно экспериментироватьРашид Рахимов: Сейчас в сборной России можно экспериментироватьГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов перед матчем России и Румынии, который состоится сегодня в Грозном в 19.00 (мск), дал интервью.«Арсенал» сделает Озила самым высокооплачиваемым игроком командыРуководство и тренерский штаб лондонского «Арсенала» довольны выступлением полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает издание Daily Mirror.«Амкар» провел тренировку при температуре -18 градусов«Амкар» провел тренировку при температуре -18 градусовФутболисты пермского «Амкара» провели укороченную тренировку на стадионе «Звезда» при температуре -18 градусов.День в истории. Сергею Брызгалову – 24 года!15 ноября свой 24-й день рождения отмечает российский футболист Сергей Брызгалов.Бригада Сергея Лапочкина рассудит «Спартак» и «Амкар»Определились судейские бригады, которые будут работать на матчах 14-го тура Российской футбольной лиги.Эльмир Набиуллин: Думаю, мне бы подошел чемпионат Испании, интересно поиграть в ЕвропеЗащитник «Рубина» Эльмир Набиуллин рассказал о своих планах на будущее, отметив, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании.Гаджи Гаджиев: Поражение России от Катара не удивило и не смутилоГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о недавнем проигрыше сборной России команде Катара (1:2) в контрольном матче.

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Андрей Семёнов
Андрей Семёноввсе новости
Николай Зайцев
Николай Зайцеввсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение