«Терек» нашел замену Семенову в «Амкаре»

27-летний защитник пермского «Амкара» Николай Зайцев может сменить клубную прописку в январе 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в грозненском клубе.



«Терек» уже достаточно давно присматривается к Зайцеву. Грозненцы рассчитывают укрепить этим футболистом центр обороны, так как к другому защитнику команды, Андрею Семенову, постоянно возникает интерес со стороны команд РФПЛ. Серьезным плюсом Зайцева является российский паспорт – в условиях действующего лимита на легионеров это очень важный фактор. В «Тереке» в этом сезоне всерьез рассчитывают на попадание команды в еврокубки, и им необходимо усиление, в том числе в оборонительной линии», – рассказал источник.

Напомним, Зайцев выступает за «Амкар» с 2015 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на клубном уровне 14 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.



