Два игрока покинули команду Splyce по CS:GO

Дэвид «DAVEY» Стеффорд и Энхитайван «Machinegun» Лхагв покинули состав команды по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщил официальный сайт организации.



«Мы благодарим обоих игроков за их проведённое время в команде и желаем всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении организации.



Machinegun выступал за коллектив с июля 2016 года, а DAVEY присоединился к Splyce в январе этого года.



Напомним, что Splyce сформировала состав по Counter-Strike: Global Offensive в августе 2015 года.



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