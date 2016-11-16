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Два игрока покинули команду Splyce по CS:GO

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Дэвид «DAVEY» Стеффорд и Энхитайван «Machinegun» Лхагв покинули состав команды по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщил официальный сайт организации.

«Мы благодарим обоих игроков за их проведённое время в команде и желаем всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении организации.

Machinegun выступал за коллектив с июля 2016 года, а DAVEY присоединился к Splyce в январе этого года. 

Напомним, что Splyce сформировала состав по Counter-Strike: Global Offensive в августе 2015 года.

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