Асенсио уверен, что «Реал» обыграет «Атлетико» в 12-м туре Примеры

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио поделился ожиданиями от предстоящего дерби с «Атлетико», которое состоится 19 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Испании.



«Да, сейчас в нашей команде много травмированных, но у «Реала» есть и другие игроки. Что касается меня, то никаких проблем со здоровьем я не испытываю. Все в порядке. Уверен, мы обыграем «Атлетико», – цитирует Асенсио Goal.



Отметим, что эту встречу точно пропустит полузащитники Карлос Каземиро и Тони Кроос. Под вопросом остается участие капитана команды Серхио Рамоса, который недавно восстановился от травмы колена. Также сообщалось, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не намерен рисковать здоровьем форварда Карима Бензема и полузащитника Луки Модрича.