День в истории. Владимиру Кондре – 66

Сегодня исполнилось 66 лет прославленному советскому волейболисту Владимиру Кондре.

Волейболом Кондра начал заниматься в родном Сочи. С 18 лет он защищал цвета грозненского «Спартака», затем выступал за ростовский СКА, а с 1974 года начал играть в базовом клубе сборной СССР - ЦСКА.

За национальную команду Кондра выступал с 1971 по 1982 год, выиграв множество престижных турниров. До 2012 года он оставался единственным в мире волейболистом, завоевавшим золотую, серебряную и бронзовую медали Олимпиад.

За выдающуюся игру на чемпионате Европы-1979 во Франции местные журналисты назвали советского спортсмена «волейбольным Пеле».

После завершения карьеры игрока Кондра стал тренером: он работал в молодежной и первой сборной СССР, в различных российских сборных, национальной команде Франции, «Искре», ЦСКА, «Олимпиакосе», «Факеле».



