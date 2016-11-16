Андрей Разин: «Сибирь» должна быть на месте «Трактора», а «Йокерит» еще добавит

Бывший тренер «Автомобилиста» Андрей Разин о турнирном положении в текущем сезоне КХЛ.

- На Западе сейчас очень большие проблемы у ХК «Сочи», много травмированных. Недавно сочинцы привезли три поражения с выезда. Ситуация у них тяжелая. А там в спину дышат «Йокерит», «Витязь», Минск. У «Северстали», мне кажется, шансов поменьше, но команда тоже цепляется. «Йокерит», считаю, еще добавит, а вот «Сочи» к этим четырем командам опустится, кто будет биться за седьмое-восьмое места. По составу они примерно равны, а выше будет тот, кто сможет обойтись без травм в оставшейся части чемпионата.

На Востоке неплохо идет «Трактор», последние семь или восемь игр у них с очками. А дальше – тот же «Адмирал» не очень хорошо себя чувствует, ему совсем еще ничего не гарантировано. Любая из тех команд, которые чуть ниже, выдаст такую же серию, как «Трактор», и легко съест «моряков»! Клубам с Дальнего Востока все-таки очень тяжело играть длинные отрезки. Для них хорошо, когда есть паузы в чемпионате, им нужно восстанавливаться. А на длинной дистанции силы могут кончиться в любой момент. Это же относится и к «Куньлуню».

Что касается «Сибири», то неудачные отрезки бывают у всех. Состав у сибиряков хороший. Я думаю, все у них выправится. «Сибирь» должна быть приблизительно на том месте, где сейчас «Трактор». А остальные, включая «Адмирал», как раз и будут биться. Кто выдаст длинную победную серию – тот и заскочит в плей-офф, - рассказал Разин в интервью официальному сайту КХЛ.