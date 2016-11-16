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Владимир Юрзинов-младший: Было очень сложно пригласить российских хоккеистов

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший рассказал о том, как собирал команду и задаче попадания в зону плей-офф.

- Сложно сразу собрать команду в таких условиях, когда на рынке нет свободных игроков. Плюс было очень сложно пригласить российских хоккеистов. Я понимал каждого игрока, которого брал, наверное, только за исключением североамериканцев. Вообще старался приглашать только тех игроков, которых видел лично. И на основании этого было легче принимать решения. Плюс мы смотрели ребят, которые на данный момент находились без работы, но 2-3 года назад играли неплохо - сделали ставку на них.

Несомненно, каждый игрок – это риск и двойная, а то и тройная ответственность. Потому что, когда формируется новая команда, ты же не объяснишь руководству через месяц, что эти игроки не подходят, потому что один слишком быстрый, другой слишком медленный или слишком взрослый. Команда практически была сформирована в июле, и потом нам было проще добирать игроков по ходу предсезонных турниров и по ходу сезона, - передает слова Юрзинова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после 29 игр чемпионата «Куньлунь» набрал 42 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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