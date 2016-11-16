Определился состав сборной ФНЛ на матч с «молодежкой» Кипра
Главный тренер сборной ФНЛ Евгений Бушманов назвал футболистов, вызванных на товарищеский матч с молодежной сборной Кипра.
В список вошли 19 игроков.
Вратари: Денис Вамбольт («Балтика»), Александр Максименко («Спартак-2»);
Защитники: Александр Лихачев («Спартак-2»), Константин Плиев («Волгарь»), Алексей Грицаенко («Луч-Энергия»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2»), Павел Шакуро («Тюмень»);
Полузащитники: Данил Полубояринов («Спартак-2»), Данила Ящук («Зенит-2»), Кирилл Родионов («Балтика»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Алексей Исаев («Зенит-2»), Александр Трошечкин («Факел»), Аяз Гулиев («Спартак-2»), Денис Якуба («Кубань»);
Нападающие: Денис Давыдов («Спартак-2»), Андреа Чуканов («Тюмень»), Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Максим Майрович («Кубань»).
Матч состоится 29 ноября в Лимассоле. По договоренности с киприотами в матче примут участие футболисты не старше 1996 года рождения за исключением пяти человек, которые могут быть 1995 года рождения.