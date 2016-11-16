Александр Халифман: Карлсен находится не в лучшей форме

Экс-чемпион мира Александр Халифман считает, что Магнус Карлсен пока не в лучшей форме.

- Вы считаете, что Карлсен из-за того, что реализовал преимущество в двух последних партиях, находится не в лучшей форме?

- Оба гроссмейстера какие-то отрезки партий проводили образцово. Но когда козыри были в руках Карлсена, и в третьей и четвертой партиях, просто нужно было добить соперника, он с этим не справился. Что Магнусу не свойственно – обычно он не прощает ошибок.