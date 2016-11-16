«Зенит» запланировал зимние сборы в ОАЭ, Испании и Турции

В зимнее межсезонье «Зенит» проведет три сбора, сообщает Bobsoccer.

Предположительно, сначала питерцы отправятся в ОАЭ, затем будут тренироваться в Испании, а заключительный этап подготовки к первому раунду плей-офф Лиги Европы проведут в Турции.

Также рассматривались варианты проведения сборов в США и Бразилии, однако руководство клуба пока остановились на Дубае, Аликанте и Белеке.

После 13 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место.





