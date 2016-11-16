Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 1 ОТВашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль3 : 4 ОТФлорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Кришито: Доменико не хочет уходить из «Зенита», клуб не хочет его отпускать

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, поделился мнением о будущем итальянского футболиста.

- Каждый трансферный период итальянские журналисты спрашивают меня, когда же Миммо вернется в «Наполи», миланский «Интер» или какой-нибудь другой клуб. Да, некоторый интерес с их стороны был, еще было общение с «Фиорентиной». Но Кришито не хотел покидать клуб, а «Зенит» не хотел его продавать. Поэтому не стоит видеть в происходящем что-то странное. Все хорошо.

Но вероятность того, что Кришито все же уйдет, существует.
- Любой может уйти, все зависит от времени и обстоятельств. Если игрока договорился и клубы договорились - без проблем. Если нет - это просто слова.

- Неужели он правда не хочет уйти из «Зенита»? Или просто клуб не отпускает его?
- Доменико не хочет уходить, клуб не хочет отпускать. Нет проблемы, - приводит слова Д’Амико РИА ФАН.

Напомним, итальянец играет за «Зенит» с августа 2011 года после перехода из «Дженоа». Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года. Летом 29-летним футболистом интересовались «Интер» и «Наполи».

В сезоне-2016/2017 защитник отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 17 встречах за сине-бело-голубых.

Всего за «Зенит» Кришито провел 168 матчей, забил 13 мячей и отдал 19 голевых передач. В составе сборной Италии он принял участие в 22 встречах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» запланировал зимние сборы в ОАЭ, Испании и ТурцииВ зимнее межсезонье «Зенит» проведет три сбора, сообщает Bobsoccer.Сюжет дня: бывший вице-губернатор Петербурга арестован «за стадион»Сюжет дня: бывший вице-губернатор Петербурга арестован «за стадион»Что нужно знать об истории с задержанием бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна за махинации при стройке нового стадиона в ПетербургеПять смертей стадиона в ПитереПять смертей стадиона в Питере«Советский спорт» рассказывает о трагических случаях, которые произошли во время строительства стадиона «Крестовский»Александр Селихов: Если Плетикоса станет тренером вратарей в «Спартаке», то я перешел бы в эту командуГолкипер пермского «Амкара» Александр Селихов в интервью программе «Культ тура» рассказал, при каких условиях готов покинуть свою команду.Жозе Маурисио: Сто процентов вернусь в Ледовый дворец и приведу семьюПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча КХЛ между СКА и «Барысом».«Петровский» станет домашней ареной питерского «Динамо»«Петровский» станет домашней ареной питерского «Динамо» после переезда «Зенита» на новый стадион на Крестовском острове, сообщает Федеральное агентство новостей.Фанатам «Зенита» грозит до семи лет за избиение воспитанников петербургского «Динамо»14 ноября в Петербурге начался судебный процесс по делу нападения фанатов «Зенита» на воспитанников детско-юношеской школы «Динамо».Жозе провел ОБЖ. Маурисио перехватил у Халка статус самого крутого легионераЖозе провел ОБЖ. Маурисио перехватил у Халка статус самого крутого легионераЗенитовец Жозе Маурисио провел урок в обычной петербургской школе.Аксель Витсель: Пока не могу сказать, когда болельщики увидят меня в футболке «Ювентуса»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не готов гарантировать свой трансфер в «Ювентус», который, как ожидается, состоится в январе 2017 года.Жозе Маурисио: Такие матчи, как с «Тереком», забыть сложноПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) и участия в школьном классном часе, посвященном безопасности дорожного движения.Маурисио провел классный час в петербургской школеПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио провел урок по безопасности дорожного движения в школе №578 Приморского района в рамках акции «Видимость на 5!».Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах завершил карьеру после выступления в СирииЗащитник Басель Абдулфаттах завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет.Пранкер Владимир Кузнецов (Вован222): Кокорину приходится отдуваться за все проблемы сборнойПранкер Владимир Краснов, известный как Вован222 рассказал о выложенной в сеть аудиозаписи звонка нападающему сборной России Александру Кокорину.День в истории. Анатолию Давыдову - 63Сегодня 63 года исполнилось известному в прошлом футболисту Анатолию Давыдову.«Зенит» интересуется полузащитником «Коньяспора»«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику турецкого «Коньяспора» Омеру Али Чахинеру, сообщает Fanatik.Александр Кокорин: Мне комфортно работать с ЛуческуНападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, какие у него отношения с главным тренером питерцев Мирчей Луческу.Анатолий Тимощук: Я помню каждый эпизод чемпионского матча с «Сатурном»11 ноября 2007 года «Зенит» стал чемпионом России, обыграв в последнем туре «Сатурн» со счетом 1:0. Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который сейчас выступает за «Кайрат», сказал, что хорошо помнит эту игру.Аксель Витсель: Да, «Ювентус» мной интересуется, но я никуда не спешуПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о возможном переходе в «Ювентус».Пранкер Вован разыграл КокоринаИзвестный пранкер Вован позвонил форварду «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, представившись депутатом Госдумы Виталием Милоновым.Агент Ломбертса: На следующей неделе запланирована встреча с руководством «Зенита»Сантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что встретится с руководством петербургского клуба относительно будущего бельгийского футболиста.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Доменико Кришито
Доменико Кришитовсе новости

Cпецпредложение