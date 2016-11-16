Агент Кришито: Доменико не хочет уходить из «Зенита», клуб не хочет его отпускать

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, поделился мнением о будущем итальянского футболиста.

- Каждый трансферный период итальянские журналисты спрашивают меня, когда же Миммо вернется в «Наполи», миланский «Интер» или какой-нибудь другой клуб. Да, некоторый интерес с их стороны был, еще было общение с «Фиорентиной». Но Кришито не хотел покидать клуб, а «Зенит» не хотел его продавать. Поэтому не стоит видеть в происходящем что-то странное. Все хорошо.

- Но вероятность того, что Кришито все же уйдет, существует.

- Любой может уйти, все зависит от времени и обстоятельств. Если игрока договорился и клубы договорились - без проблем. Если нет - это просто слова.

- Неужели он правда не хочет уйти из «Зенита»? Или просто клуб не отпускает его?

- Доменико не хочет уходить, клуб не хочет отпускать. Нет проблемы, - приводит слова Д’Амико РИА ФАН.

Напомним, итальянец играет за «Зенит» с августа 2011 года после перехода из «Дженоа». Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года. Летом 29-летним футболистом интересовались «Интер» и «Наполи».

В сезоне-2016/2017 защитник отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 17 встречах за сине-бело-голубых.

Всего за «Зенит» Кришито провел 168 матчей, забил 13 мячей и отдал 19 голевых передач. В составе сборной Италии он принял участие в 22 встречах.