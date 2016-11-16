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ЦСКА сделал официальное предложение по трансферу 19-летнего нападающего из Нигерии

Источник:  Own Goal NigeriaКомментарии

Как сообщает  Owngoalnigeria.com, московский ЦСКА планирует укрепить атакующую линию в январе 2017 года.

Согласно информации источника, клуб нацелился на 19-летнего нигерийского форварда Генри Ониекуру. Отмечается, что российский клуб уже сделал официальное предложение о покупке футболиста в начале недели, после положительных отчетов своих скаутов. Также сообщается, что нападающий интересен Хоффенхайму и оценивается в сумму, чуть превышающую 5 миллионов евро.

19-летний Генри выступает в Бельгии за клуб KAS Eupen. В 14-ти матчах нынешнего сезона футболист записал на свой счет 6 голов и 4 результативные передачи.

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