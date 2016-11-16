Юрий Сергиенко: Сказали собирать вещи. А их украли

Защитник «Спартака» рассказал о своем переходе в стан красно-белых.

Насколько неожиданным стал для вас переход в «Спартак»?

- Очень неожиданным: пошел в зал с неиграющим составом перед матчем, и мне сообщили, что теперь я – игрок «Спартака». Сказали, что мне нужно быстро собирать вещи. Но это не заняло много времени, так как их украли в Новокузнецке. И я из Новосибирска отправился со своей новой командой в тот же Новокузнецк.

- По сути вам нужно было просто перейти из одной раздевалки в другую?

- Да, уже не в первый раз: из ЦСКА в «Торпедо» я переходил точно также, поэтому тонкости эти, если можно так сказать, уже знаю (смеется).

- Игра в «Спартаке» отличается от той, к которой вы привыкли в «Сибири»?

- Да, но в принципе это – современный хоккей и модель игры, что в «Спартаке», что в «Сибири», одинаковая.



- Вы в «Спартаке» не так давно, но тем не менее: насколько комфортно вы чувствуете себя в новой команде?

- Думаю, пока рано об этом говорить. Но я рад, что оказался здесь, это самое главное. Пока прохожу период адаптации, все ребята помогают, поэтому чувствую себя здесь комфортно. Спасибо ребятам за поддержку, - рассказал Сергиенко в интервью официальному сайту «Спартака».

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний Сергиенко выступал за «Сибирь», провел 26 матчей, набрав 4 (1+4) очка при показателе полезности «-6».