Стадион в Петербурге подключили к электросетям
Компания «Ленэнерго» обеспечила почти 10 мегаватт мощности стадиону на Крестовском острове по первой категории надежности.
- Источником питания стала подстанция №357 «Крестовская». Электроснабжение арены будет осуществляться по первой категории надежности, то есть от двух независимых источников питания. По такой же схеме обеспечивается электроснабжение аэропортов, железнодорожных вокзалов и других стратегически важных объектов, - говорится на официальном сайте «Ленэнерго».
Арест чиновника за похищение 50 миллионов на стадионе в Петербурге [все детали]
Напомним, стадион на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
Вице-губернатор Петербурга: Сумма ущерба при строительстве стадиона превышает 700 млн рублей