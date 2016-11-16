Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории «Магнитки»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории клуба, сообщает официальный сайт уральцев.
Забросив накануне шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (5:0), он набрал 437 очков и обошел Евгения Корешкова (436).
Напомним, в этом сезоне Мозякин повторил, а затем и побил рекорд легендарного форварда ЦСКА Бориса Михайлова по количеству голов в отечественных чемпионатах.
Матч
ХК Сочи - Металлург Мг - 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Голы:
Зарипов (Мозякин, Коварж), 2:38 (0:1). Терещенко (Сёмин, Филиппи), 16:22 (0:2 - бол.). Казионов Д. (Платонов, Береглазов), 17:18 (0:3). Мозякин (Антипин, Коварж), 48:20 (0:4). Хабаров (Мозякин, Зарипов), 50:47 (0:5).
Место и дата
15 ноября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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