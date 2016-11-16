Алексей Сорокин: Не вижу, как арест Оганесяна может повлиять на текущее строительство стадиона в Петербурге и его завершение

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением об аресте бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, который был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском.

- Это задержание лежит в плоскости работы наших силовых ведомств. Мы это не комментируем. Не вижу, как это может повлиять на текущее строительство и его завершение. Есть работа правоохранительных органов, она ведется. Никакой связи тут нет. ФИФА есть, чем заняться сейчас.

Вице-губернатор Петербурга: Сумма ущерба при строительстве стадиона превышает 700 млн рублей



Мы находимся накануне жеребьевки Кубка конфедераций и полностью поглощены подготовкой к этому событию, операционными вопросами. Никто не будет следить за уголовными делами. ФИФА не та организация, которая будет внимательно отслеживать работу наших правоохранительных органов, - приводит слова Сорокина «Р-Спорт».

Арест чиновника за похищение 50 миллионов на стадионе в Петербурге [все детали]

Напомним, 16 ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском. По версии следствия, в 2014 году при заключении договора по поставке видеотабло было похищено более 50 миллионов рублей.

Стадион на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.