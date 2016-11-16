Томас Мюллер: Всегда относился с уважением к любому сопернику, но от своего мнения не отказываюсь

Форвард сборной Германии Томас Мюллер выступил с официальным заявлением после скандала, связанного с матчем в рамках квалификации ЧМ-2018 с командой Сан-Марино.

Напомним, после окончания игры, которая завершилась со счетом 8:0, нападающий мюнхенской «Баварии» заявил, что «не видит смысла в проведении подобных встреч, поскольку они не имеют ничего общего с профессиональным футболом».

«Мои слова были вырваны из контекста некоторыми СМИ, и теперь люди имеют неправильное представление о случившемся. Хотел бы уточнить, что я всегда относился с уважением к любому сопернику, однако, от своего мнения никогда не отказываюсь», – цитирует Мюллера Goal.

Позже представитель сборной Сан-Марино написал открытое письмо к команде Германии, с текстом которого вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



