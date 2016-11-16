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Майк Бэбкок: Нужно, чтобы Мэттьюс был доминирующим центрфорвардом в «Торонто»

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок высказался об игре нападающего Остона Мэттьюса.

- Нам необходимо, чтобы он был доминирующим центрфорвардом. Рассчитываем, что он будет готов к Рождеству. Мэттьюс уже очень хороший игрок, но мы считаем он способен стать еще лучше. И не только с шайбой, но и без нее. Этот парень очень гордый.

На данный момент можно сказать, что ему нравится владеть шайбой. Ему уже не интересно за ней гоняться. Так что теперь Остону предстоит научиться занимать правильную позицию в своей зоне, чтобы соперники сами отдавали ему шайбу. Самое сложное в жизни новичка - постоянная игра без шайбы. Надо работать сразу над всеми компонентами.

Есть тренеры по технике, по физподготовке и все такое. Но молодым не хватает человека, который скажет остановиться в нужном месте, чтобы вернуть себе шайбу. Так что они выходят на лед с большим запасом знаний, но не могут применить их, потому что играют без шайбы, - рассказал Бэбкок в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, что Мэттьюс в текущем сезоне НХЛ набрал 12 (6+6) очков в 16 играх за «Торонто».

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