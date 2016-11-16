«Фатай» возобновит тренировки в общей группе «Уфы» 20 ноября

Нападающий «Уфы» Кехинде Фатай приступит к тренировкам в общей группе 20 ноября, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Напомним, 26-летний нигериец получил травму бедра 5 ноября в матче 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:3). В этом сезоне он провел за «Уфу» десять матчей в РФПЛ и забил четыре мяча.

«Фатай восстанавливается и должен присоединиться к тренировкам в общей группе 20 числа», - цитирует Газизова «Р-Спорт».

«Уфа», занимающая десятое место в турнирной таблице РФПЛ, 19 ноября в гостях сыграет с «Анжи».