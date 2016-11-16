Исинбаева и Семак примут участие в жеребьевке Кубка Конфедераций

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и тренер «Зенита» Сергей Семак станут участниками жеребьевки Кубка Конфедераций-2017, сообщает пресс-служба ФИФА.

Известные российские спортсмены, включая Исинбаеву и Семака, будут помогать заместителю генерального секретаря ФИФА Звонимиру Бобану и директору по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колину Смиту в процессе жеребьевки, которая состоится 26 ноября в Казани.

Напомним, Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи («Фишт») и Казани («Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля.



В турнире примут участие сборные России, Чили, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Португалии и Мексики. Представитель от Африки станет известен 5 февраля 2017 года - в финальном матче Кубка африканских наций.

