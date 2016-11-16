Руни был исключен из сборной Англии за пьянку в отеле (фото)

Как сообщает The Sun, капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со сборной Испании за пьянку в баре.



Согласно информации источника, в отеле, где остановилась сборная Англии, проходила частная свадебная вечеринка. Футболист «красных дьяволов» заявился прямо в тренировочном костюме и сильно напился, употребляя пиво и вино в баре до самого утра.



Также источник предоставил фотографии с вечеринки, в которой поучаствовал нападающий:

Отметим, что и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что отъезд Руни в «Юнайтед» связан с травмой.

Товарищеский матч с командой Испании состоялся накануне и завершился вничью (2:2).

Больше фото с вечеринки вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.











