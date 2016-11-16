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Руни был исключен из сборной Англии за пьянку в отеле (фото)

Источник:  The SunКомментарии

Как сообщает The Sun, капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со сборной Испании за пьянку в баре. 

Согласно информации источника, в отеле, где остановилась сборная Англии, проходила частная свадебная вечеринка. Футболист «красных дьяволов» заявился прямо в тренировочном костюме и сильно напился, употребляя пиво и вино в баре до самого утра.

Также источник предоставил фотографии с вечеринки, в которой поучаствовал нападающий: 

Отметим, что и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что отъезд Руни в «Юнайтед» связан с травмой. 

Товарищеский матч с командой Испании состоялся накануне и завершился вничью (2:2).

Больше фото с вечеринки вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

Матч

Англия - Испания - 2:2 (1:0)

Голы

Лаллана 8 (1:0 - пен.). Варди 49 (2:0). Аспас 89 (2:1). Иско 90 (2:2).

Состав

Англия: Харт (Хитон, 46), Кэйхилл (Джагелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Клайн, Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 25), Стерлинг (Таунсенд, 65), Хендерсон, Лингард, Дайер, Варди (Рэшфорд, 67)

Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, Аспиликуэта, Силва (Иско, 63), Бускетс (Нолито, 78), Мартинес, Алькантара (Эррера, 56), Витоло (Коке, 46), Мата (Аспас, 46), Адурис (Мората, 63)

Предупреждения:

Стерлинг, 28; Уолкотт, 31; Роуз, 45 - Мартинес, 29; Аспас, 65; Карвахаль, 75

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

15 ноября 23:00, Уэмбли, Текстовая трансляция





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