Руни был исключен из сборной Англии за пьянку в отеле (фото)
Как сообщает The Sun, капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со сборной Испании за пьянку в баре.
Согласно информации источника, в отеле, где остановилась сборная Англии, проходила частная свадебная вечеринка. Футболист «красных дьяволов» заявился прямо в тренировочном костюме и сильно напился, употребляя пиво и вино в баре до самого утра.
Также источник предоставил фотографии с вечеринки, в которой поучаствовал нападающий:
So, Wayne Rooney had a good night https://t.co/hKyHZjF1nI pic.twitter.com/S1eeDQB3Ij— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 16 ноября 2016 г.
Отметим, что и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что отъезд Руни в «Юнайтед» связан с травмой.
Товарищеский матч с командой Испании состоялся накануне и завершился вничью (2:2).
Больше фото с вечеринки вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.
Матч
Голы
Лаллана 8 (1:0 - пен.). Варди 49 (2:0). Аспас 89 (2:1). Иско 90 (2:2).
Состав
Англия: Харт (Хитон, 46), Кэйхилл (Джагелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Клайн, Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 25), Стерлинг (Таунсенд, 65), Хендерсон, Лингард, Дайер, Варди (Рэшфорд, 67)
Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, Аспиликуэта, Силва (Иско, 63), Бускетс (Нолито, 78), Мартинес, Алькантара (Эррера, 56), Витоло (Коке, 46), Мата (Аспас, 46), Адурис (Мората, 63)
Предупреждения:
Стерлинг, 28; Уолкотт, 31; Роуз, 45 - Мартинес, 29; Аспас, 65; Карвахаль, 75
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
15 ноября 23:00, Уэмбли, Текстовая трансляция