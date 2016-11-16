Следствие начало проверку перехода Азмуна в «Ростов»
Следственное управления СК России по республике Татарстан начало доследственную проверку по факту перехода нападающего Сердара Азмуна из «Рубина» в «Ростов», сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.
«Поступило обращение из футбольного клуба «Рубин» о выяснении обстоятельств перехода игрока команды Сердара Азмуна в «Ростов» и возможном использования при этом подложных документов. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка», - сказал Шептицкий.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавил он.
Напомним, Азмун перешел в «Ростов» минувшим летом.
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