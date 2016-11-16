Футболисты «Рубина» посетили в Казани школу-интернат

Футболисты «Рубина» Тарас Бурлак и Юрий Нестеренко посетили казанскую школу-интернат №1.

Главным событием акции стал товарищеский футбольный матч между сборной школы и болельщиками «Рубина». Арбитром матча выступил защитник казанской команды Тарас Бурлак, а главным тренером сборной школы – вратарь Юрий Нестеренко. В упорной борьбе со счетом 10:9 победу праздновала сборная школы-интерната.

- Приятно, что пригласили нас с Юрой, – сказал Тарас Бурлак. – Мы сразу откликнулись, всегда приятно ходить к детям, если это им нравится. Все было организованно на хорошем уровне, все получили удовольствие. Как судейство? Я старался не мешать играть ребятам, потому что у нас в футболе частые свистки, и я старался не вмешиваться. Когда счет резко начал сокращаться, я скорее свистнул (смеется).

В завершении вечера все желающие смогли насладиться магическим шоу мыльных пузырей, сфотографироваться с футболистами, взять автограф. И, конечно же, никто не остался без памятного подарка от клуба и отличного настроения.