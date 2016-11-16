Александр Комов: Вика продолжает верить, что сможет вернуться в спорт

Отец двукратной вице-чемпионки Олимпийских Игр Виктории Комовой рассказал о том, что дочь продолжает верить в свое возвращение в спорт.

«Вика сейчас уже делает некоторые упражнения, которые тренировкой назвать, конечно же, нельзя, - заметил он. - Это будет продолжаться до середины января, когда состоится ее следующий визит в немецкую клинику. Но она продолжает верить, что сможет вернуться в спорт», - приводит слова Комова ТАСС.



Напомним, российская гимнастка из-за проблем со спиной не тренируется на протяжении шести месяцев, также по это причине Вике пришлось пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.