Александр Комов: Вика продолжает верить, что сможет вернуться в спорт
Отец двукратной вице-чемпионки Олимпийских Игр Виктории Комовой рассказал о том, что дочь продолжает верить в свое возвращение в спорт.
«Вика
сейчас уже делает некоторые упражнения,
которые тренировкой назвать, конечно
же, нельзя, - заметил он. - Это будет
продолжаться до середины января, когда
состоится ее следующий визит в немецкую
клинику. Но она продолжает верить, что
сможет вернуться в спорт», - приводит
слова Комова ТАСС.
Напомним, российская гимнастка из-за проблем со спиной не тренируется на протяжении шести месяцев, также по это причине Вике пришлось пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
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