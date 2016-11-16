Юрист: Обращение «Рубина» в СК РФ - способ давления на Азмуна перед матчем с «Ростовом»
Спортивный юрист Юрий Зайцев, чьим клиентом является форвард «Ростова» Сердар Азмун, прокомментировал обращение «Рубина» в СК РФ с просьбой выяснить обстоятельства перехода игрока в ростовский клуб.
По версии казанского клуба, при переходе, возможно, использовались подложные документы.
«Для нас с клиентом все очевидно: есть контракт, его достоверность подтверждена результатами экспертизы. Подпись представителя клуба на контракте Азмуна совпадает с подписью на контрактах других футболистов. Более того, сам клуб в рамках разбирательства ФИФА подтвердил факт, что этот контракт подписан. У «Рубина» странная логика: они говорят, что все подписали, но потом утверждают, что все это подделка... Все эти заявления наш клиент рассматривает исключительно как способ давления на него в преддверии матча между «Рубином» и «Ростовом», - цитирует Зайцева «Спорт-Экспресс».
Напомним, Азмун перешел в «Ростов» минувшим летом.
Встреча 14-го тура чемпионата России «Рубин» - «Ростов» пройдет в Казани 18 ноября.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция