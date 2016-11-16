Защитник «Северстали» Сизов дисквалифицирован на один матч

Защитник «Северстали» Антон Сизов дисквалифицирован на один матч за нарушение правил с использованием колена в матче с «Югрой» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Северсталь» Антона Сизова (№36) наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.7. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», - говорится на официальном сайте КХЛ.

Напомним, после 30 матчей череповецкий клуб расположился на десятой строчке в западной конференции, имея в активе 40 очков.