Виталий Мутко: Сборная России может провести товарищеский матч с Исландией

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что национальная команда Исландии может стать одним из соперников сборной России по товарищеским матчам.

«Исландцы, да. У нас в целом есть достаточно много интересных мыслей и предложений, сейчас не будем забегать вперед. Я уже говорил, что в следующем году и товарищеские матчи, и Кубок конфедераций - это уже подготовка к чемпионату мира. Сейчас наши коллеги будут этим заниматься, а мы поговорим в ближайшее время с главным тренером», - цитирует Мутко ТАСС.

Ранее Мутко сообщил, что РФС ведет переговоры о проведении встреч с федерациями Бразилии, Аргентины и Бельгии.

В этом месяце сборная России провела контрольные игры с Катаром (1:2) и Румынией (1:0).











