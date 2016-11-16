EA Sports выпустило втрое обновление для FIFA 17
Канадский разработчик спортивных симуляторов EA Sports выпустило второе обновление для FIFA 17.
Размер патча составил 1,5 гигабайта, он направлен на улучшение частоты кадров, и изменения лиц в футболистов в более реалистичном направлении. Также изменения коснулись дизайна формы арбитра. Так, например, если игрок выберет черную форму в качестве игровой, судья будет работать в светлой форме.
Обновление включает в себя следующие изменения:
- Изменен вид нескольких новых и обновленных игроков для достижения большего сходства.
- Общие изменения графики.
- Исправлена ошибка, при которой в игре использовался отличный от выбранного комплект формы.
- Исправлена ошибка с неверной частотой кадров в предматчевой игре развития навыков.
- Звуковое оформление реакции болельщиков на гол заменено на аутентичное.
- Устранен цветовой конфликт черных пользовательских комплектов формы, сливавшихся с цветом формы судьи.
- Исправления, направленные на увлечение общей стабильности FIFA Ultimate Team и других сетевых режимов.