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EA Sports выпустило втрое обновление для FIFA 17

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  EA SportsКомментарии

Канадский разработчик спортивных симуляторов EA Sports выпустило второе обновление для FIFA 17.

Размер патча составил 1,5 гигабайта, он направлен на улучшение частоты кадров, и изменения лиц в футболистов в более реалистичном направлении. Также изменения коснулись дизайна формы арбитра. Так, например, если игрок выберет черную форму в качестве игровой, судья будет работать в светлой форме.

Обновление включает в себя следующие изменения:

- Изменен вид нескольких новых и обновленных игроков для достижения большего сходства.

- Общие изменения графики.

- Исправлена ошибка, при которой в игре использовался отличный от выбранного комплект формы.

- Исправлена ошибка с неверной частотой кадров в предматчевой игре развития навыков.

- Звуковое оформление реакции болельщиков на гол заменено на аутентичное.

- Устранен цветовой конфликт черных пользовательских комплектов формы, сливавшихся с цветом формы судьи.

- Исправления, направленные на увлечение общей стабильности FIFA Ultimate Team и других сетевых режимов. 


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