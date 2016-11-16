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Зе Луиш пропустит четыре ближайших матча «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Зе Луиш, получивший травму на тренировке сборной Кабо Верде перед матчем с Буркина-Фасо, выбыл из строя до конца первой части чемпионата России, сообщает официальный сайт красно-белых.

После возвращения в Москву форвард прошел тщательное обследование, которое выявило у него частичное повреждение мышц задней поверхности бедра. Таким образом, нападающий не сыграет в матчах с «Амкаром», «Тереком», «Крыльями Советов» и «Рубином».Об этом сообщил руководитель медицинской службы «Спартака» Михаил Вартапетов.

Напомним, Зе Луиш в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах, отличился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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